Muğla’da sağanak sele neden oldu; tatilciler kâbusu yaşadı
Muğla'nın dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci tahliye edildi....
Muğla’nın tatil cenneti ilçelerinden Ortaca’ya bağlı Gökbel Mahallesi’nin Kargıcak Koyu’nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı felç etti.
Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.
Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı. (DHA)