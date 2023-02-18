Muğla’da tedirgin eden görüntü! Deniz 50 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilmesi tedirginliğe neden oldu.
Muğla’da yaşanan olay tedirginliğe neden oldu.
Akyaka Mahallesi’nde sahile gidenler, suyun çekildiği fark etti.
Yaklaşık bir haftada 50 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.
TEKÜRDAĞ’DA DA AYNI GÖRÜNTÜ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Tekirdağ’da da aynı görüntüler yaşanmıştı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekilmişti. Denizin çekilmesiyle kayalıklar, ortaya çıkmıştı.