Muğla’da vuruldu, İzmir’de bıçaklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşarken silahlı saldırıya uğrayan Şinasi Keskin, İzmir Tire'de yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan inşaat ustası Şinasi Keskin yaklaşık bir ay önce ilçede silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Keskin olayın ardından İzmir’in Tire ilçesine taşındı. Tire ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Kirazoğlu Okulu yakınlarındaki bir evde yaşayan Keskin, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evine gelen yakınları tarafından bıçaklanmış ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

POLİS 10 TONLUK ÇÖP KAMYONUNDA DELİL ARADI

Cumhuriyet savcılığının talimatı ile harekete geçen Tire Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büro ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırmaya başladı.

MOBESE kayıtları didik didik incelendi. Fatih Mahallesinde çöp toplayan Tire Belediyesi’ne ait çöp kamyonu akşam saatlerinde Maltepe mevkiine çektirilip içindeki yaklaşık 10 ton çöp, yere döktürülerek didik didik edilip delil arandı. İlçedeki tüm mobese görüntülerini de mercek altına alan Tire polisi olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Keskin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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