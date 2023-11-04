Muğla ve Çanakkale’de orman yangını
Muğla ve Çanakkale'de orman yangını başladı... Bölgeye gönderilen ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bencik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
ÇANAKKALE
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.
Gelibolu’un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. (DHA)