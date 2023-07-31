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Muğla’daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerine şüphelendiği öğrenildi.

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Muğla’daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerine şüphelendiği öğrenildi. (DHA)

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