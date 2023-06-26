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Muğla’ya 3 günde 112 bin araç girişi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Muğla'ya Kurban Bayramı öncesi 3 günde 112 bin araç girişi gerçekleşti.

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Muğla’ya 3 günde 112 bin araç girişi oldu

Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında Muğla’ya 112 bin 869 araç girişi oldu.

Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769a ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatili boyunca artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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