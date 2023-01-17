Muhalefetin memurlarla ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti tarafından 'Devlet memurlarının siyasi faaliyette bulunmaları nedeniyle oluşan ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesi' amacıyla verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda ‘Devlet memurlarının siyasi faaliyette bulunmaları nedeniyle oluşan ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesi’ hakkında araştırma önergesi sundu.

“DEVLET MEMURLARI AKP LEHİNE SİYASİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR”

Önergenin gerekçe kısmında şu ifadelere yer verildi:

* “Son yıllarda yazılı ve görsel basında sıkça yer alan haberlere göre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan devlet memurları, AKP lehine siyasi faaliyetler yürütmektedir. Kimi zaman idaresi altında bulunan personele AKP mitinglerine katılım zorunluluğu getirilirken, kimi zaman da devletin resmi organlarına ait sosyal medya hesaplarından yapılan partizan paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz.

MUĞLA VALİLİĞİ'NİN PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

* Bunun son örneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, AK Parti Genel Başkanı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'na katılımı sonrasında yaşanrnıştır. Muğla Valiliği’ne ait Twitter hesabından, ilgili etkinliğe ilişkin siyasi içerikli bir video paylaşılmıştır. Tüm partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, adeta AK Partinin bir organı gibi siyasi propaganda yapmıştır.

* Oysa bu ve benzeri durumlar, gerek Anayasa’ya gerekse ilgili Kanunlara aykırılıklar içermektedir. Anayasanın 68. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, siyasi partilere üye alamazlar. 129. madde gereğince de kamu görevlileri Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.”

PARTİ DEVLETİ ELEŞTİRİSİ

* Açıklamanın devamında bazı devlet memurlarının gerek Anayasa’ya gerekse Kanunlara aykırılıklar taşıyan fiillere başvurduklarının görüldüğü belirtilerek, “Bu tür eylemlerin önlenmesi, ülkemizin demokratik bir hukuk devleti olarak tanımlanmasına katkı sağlayacaktır. Aksi halde, parti devletine uzanan süreç işlerlik kazanacaktır. Kısacası, Devlet memurlarının Anayasa’ya ve Kanunlara aykırı olarak siyasi faaliyette bulunmalarının ve bunun yol açtığı demokratik, ahlaki ve manevi tahribatın önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması önem arz etmektedir.”

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti’nin önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti, söz konusu gelişmeyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak, Akşener’in iletişim kampanyasındaki “Devlete ciddiyet yakışır” sloganına yer verdi.

CHP’NİN ÖNERİSİ DE REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarattığı en büyük tahribatın TBMM'nin saygınlığını kaybetmesi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Maalesef kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren TBMM, bu sistemde atanmışların vesayeti altına girdi. Atanmış bakanlar seçilmiş milletvekillerine ağır hakaretler ettiler. Bunları maalesef hepiniz izlediniz. Biz yasama organıyız. TBMM'yiz. Biz milletin seçtiği milletvekilleriyiz ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Atanmış kişiler buradan gazi Meclis'in milletvekillerine parmak sallayarak asla hakaret edemezler. Ama siz burada hepsini izlediniz. Çünkü maalesef siz de ağır bir vesayet altındasınız. Niye bunu yapıyorlar, zaten bu sistemde bakan yok. Bakanlar bu sistemde Cumhurbaşkanının sekreteryası. Meclis'e karşı sorumlu da değiller, yapmaları gereken Meclis'e bilgi verip buradan ayrılmaları. Ama neden yapamıyorlar. Çünkü Meclis'in denetim yetkisi ortadan kalktı.”

Erkek önümüzdeki seçimin referandum niteliğinde olacağını ve sistem değişikliğinin oylanacağını belirterek, “Atanmış bakanlar sekreterya görevini yapan kişiler seçilmiş milletvekillerine hakaret etsin mi, Gazi Meclis'e saygı duysun mu? Aslında böyle de bir seçim olacak. Bu sistemde her şey çürüdü, Gazi Meclis'i dahi itibarsızlaştırdınız. Bu sistemde hukuk devletinin yerini parti devleti aldı” dedi.

“MECLİS'İ BÖYLE OLANIN STADI BÖYLE OLUR”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kötü hale getiren şeylerden birinin de seçilmiş insanlara hakaret edilmesi olduğunu belirtti, “Sistem kötü, sistemi daha kötü hale getiren bir siyasi düşkünlük de var dilinizde” dedi.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyelerinden biriyle uçakta futboldaki küfürleşmeden bahsettiklerini aktararak, kurul üyesine “Meclis'i böyle olanın stadı böyle olur, Meclis'te böyle hakaret edenin stadı böyle olur” dediğini söyledi.