Muhalefetten Erdoğan’a yüzde 25’lik maaş zammı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını müjde olarak duyurmasının ardından muhalefetten tepkiler geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,47 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekliye ek zam verileceğini duyurarak, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan zam muhalefet tarafından yetersiz bulundu. Siyasetçilerden peş peşe tepkiler geldi:

“YÜZDE 25 MÜJDE DEĞİL, SENİN GİDİŞ BİLETİNDİR ERDOĞAN”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: TÜİK üzerinden milletin aklıyla dalga geçen enflasyon rakamlarını yayınlayıp, bu rakamlar üzerinden emekli ve memurlara yapılan yüzde 25’lik zammı müjde diye duyurmak… Yüzde 25 müjde değil, senin gidiş biletindir Erdoğan!

“SARAYIN ŞARK KURNAZLIĞINA MİLLETİMİZ CEVABINI SANDIKTA VERECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: 2022'de enflasyon: ENAG 'a göre %138. İTO 'ya göre %93. TÜİK ‘e göre %64. Makyajlı TÜİK enflasyonuyla milletten çalanlar, Memura, emekliye %9-10 ilave zammı seçim ulufesi gibi zarflayıp, bir de üstüne alkış bekliyor. Sarayın şark kurnazlığına milletimiz cevabını sandıkta verecek.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Emekli yine açlığa, yoksulluğa mahkum edildi. Yüzde 25 “zam” ile en düşük emekli maaşı 4.375 TL oldu. Bu parayla bir ay siz geçinin. Yazıklar olsun.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Türkiye’de 2022 enflasyonu TÜİK’e göre yüzde 64,27, ENAG’a göre yüzde 137,55… Tek adamın memura, emekliye müjdesi: Yüzde 25…Utanın…

İYİ PARTİ’DEN TÜİK TEPKİSİ

İYİ Parti’den ise TÜİK’in açıkladığı verilere şu değerlendirmeler geldi:

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale: Eskiden devlet memuru olmanın bir itibarı vardı, emekli de geçmiş yıllarda verdiği emeğin karşılığını alabiliyordu. AKP döneminde, Türkiye Ücretlileri İtibarsızlaştırma Kurumu (TÜİK) sayesinde memur maaşları ve emekli aylığı da açlık sınırına yakınsadı. Şimdi detaylar…

AKP iktidara geldiğinde ortalama memur maaşı asgari ücretin üç katından fazlayken şimdi sadece 1.1 katı! Ortalama SSK emekli aylığı da asgari ücretin 1.5 katıyken şimdi asgari ücretin üçte ikisi! Boşuna en düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olacak demiyoruz!

Dikkat: TÜİK uzun bir süredir beklenenin altında enflasyon açıklayarak, memur ve emeklilerin refah kaybını artırıyor. Sadece bu sene bile TÜİK yerine İTO (bakın ENAG demiyorum, AKP'ye yakın İTO diyorum) enflasyonu baz alınsaydı, %17.4 daha fazla açıklanacaktı.

Son olarak, “müjdeler olsun, enflasyon düşmeye başladı” diyenlere de bir haberimiz var: Bel bağlanan baz etkisine rağmen bu seneyi son 20 yılın en yüksek tüketici enflasyonuyla kapattık. Üretici enflasyonu da açıklandığı yıldan itibaren (1995) en yüksek seviyesinde.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz: İTO'nun verisi bile TÜİK’in açıkladığı 2022 yılı enflasyonundan 28,7 puan daha yüksek. Herkes gerçeği biliyor. Hepimiz günlük hayatımızda artan fiyatlar ve düşen alım gücü ile yüzleşiyoruz. Peki iktidar ne yapıyor? Göz göre göre milleti kandırmaya çalışıyor. Bu yalandan küçük bir azınlık dışında hepimiz zarar görüyoruz. Yaptıkları hataları örtbas etmek ve kendilerine siyasi propaganda üretebilmek için insanların alın terine göz diken bir iktidar ülkeyi yönetiyor.

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