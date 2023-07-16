Muhalefetten iktidara akaryakıtta ÖTV zammı tepkisi

AKP iktidarının akaryakıta getirdiği ÖTV zammıyla birlikte benzinin litresi 35 TL'ye dayandı. Dev zamma muhalefet tepkileri sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

CHP, İYİ Parti, Gelecek, Zafer partilerinden pek çok isim yapılan artışa tepki gösterdi:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…

“YENİ ZAMLARA DOMİNO ETKİSİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: – Geçtiğimiz haftalarda motorlu taşıtlar vergisini bu yıl içinde ikinci kez alınmasına ilişkin karara imza atan iktidar; şimdi de tüm sektörlerde doğal bir girdi olan akaryakıtın pompa fiyatını 6 lira birden yükselterek iğneden ipliğe bütün ürünlere yeni zamların domino etkisiyle yapılmasının da önünü açmıştır.

– Akaryakıttaki bu fahiş zam; hem üretim hem de nakliye maliyetlerini artıracağı için; vatandaşlarımız bu zamdan hem doğrudan hem de çarşı, pazar ve raf fiyatlarındaki artışla dolaylı olarak etkilenecek. ÖTV artışı aynı zamanda tüm sektörlerde üretim maliyetlerini yükselteceği için enflasyonun da artmasına neden olacaktır.

“ÇAY KAŞIĞIYLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALIYOR”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: – Sarayın rasyonel politika dediği, zulüm çıktı. Erdoğan ÖTV’yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullanırken ne izan ne de insaf dinledi. Bu, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha azacak. Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor.

“GÜNCELLEME DEĞİL SOYGUN”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Türkiye maalesef yine bir zam karanlığına uyandı! Benzin ve diğer akaryakıtta ÖTV zamlarıyla hemen her şeye tekrar zam geleceği aşikar… Adına “güncelleme” dedikleri bu vahamet aslında güncel bir soygundan başkası değil! Siyasi iktidar, yanlış ekonomi politikaları ile ülkeyi getirdiği uçurumdan çıkabilmek için vatandaşın geleceğini ve alın terini uçurumdan aşağı bırakıyor… Milletimiz adına bunu asla kabul etmiyoruz…

“FAKİRLEŞME VE YOKSULLUK ARTACAK”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: – Bu zamlar bütün ürünlere yansıyacak. Fakirleşme ve yoksulluk artacak. Ancak Saray'ın itibar harcamalarında azalma olmayacak. Sarayzadelerin gelirlerinde azalma olmayacak. 5'li çetenin vergi afları devam edecek. İhale almaya devam edecekler. Türk Milleti'ne ait son zenginlikler satılacak. Göçler artarak devam edecek.

– Bütün bunlar olurken bazı çevreler kaçaklar/sığınmacılara yani işgalcilere karşı demokratik tepkinin durması için provokasyon arayışları içinde. Türkiye'nin 13 milyon işgalcinin geri dönmesine ihtiyacı var. Kendi dillerinde okuma yazma bilmeyen cahil işgalcileri geri yollayıp doktorlarımızı ve yazılımlılarımızı Türkiye'ye geri getirmeliyiz. Yeni göçleri engellemek için sınırlarımızda mayın-ileri teknoloji ile Anadolu Kalesini inşa etmeliyiz. Sahte itibar harcamalarını durdurup tasarrufa başlamalıyız.

– Kalitesiz ucuz işgücü ile fason mallar üreten değil kaliteli iş gücü ile yüksek teknoloji üreten bir ekonomi oluşturmalıyız. Son 20 yılda Türk halkından çalınanları Türk halkına iade edecek kararları almalıyız. Uyuşturucu baronlarını ülkemizden temizlemeli, İstanbul'u hızla depreme hazırlamalıyız. Bunları yapabilecek Zafer Partisi'dir. Zafer Partili olmakta geciktiğiniz her gün ülkemiz bir adım daha felakete yaklaşıyor. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet!

“YAZIKLAR OLSUN”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde salalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez, yazıklar olsun.

“HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: 15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıldönümü olarak anılmayacak aynı zamanda cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılacak zammın da en büyük yıldönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu, nasıl vicdanınız var sizin! Akaryakıta bu kadar zam demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

– Kaşıkla verdiniz kepçeyle geri alıyorsunuz. Size göre hava hoş. Sen sarayında yaşıyorsun. Akaryakıta para ödemiyorsun. Benzine, mazota, doğalgaza para ödemiyorsun. Çaya, kahveye, yemeğe hiçbir şeye para ödemiyorsun. Peki bu garip vatandaş ne yapacak? Bu zam AKP'nin ‘Türkiye Yüzyılı’nın göstergesi. Türkiye Yüzyılı dedikleri meğer zam yüzyılıymış.

“YILBAŞINDAN BERİ YÜZDE 75 ARTTI”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı: – Ülke ekonomisini yönetemeyenler, ülkenin Hazine'sini boşaltanlar, kaynaklarını zayi edenler, bütün sorumluluklarının bedelini halka, vatandaşa ödetmeye devam ediyor.

– Ocak ayı başından bu yana pompa satışı fiyatı; benzin yüzde 75, mazot ise yüzde 48 zamlandı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin hemen ardından pompa satış fiyatları; benzin yüzde 65, mazot ise yüzde 66 zamlandı. Ocak ayı başında 50 litrelik benzinli bir aracın deposu 984 liraya, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin önce de bin 46 liraya doluyordu. Bugün aracın deposunu doldurmanın maliyeti bin 726 lira.

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