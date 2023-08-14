Muhammed öldü, arkadaşı yaşam savaşı veriyor
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki arkadaştan Muhammed Seran İspir (17) boğuldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Melih Arslantaşın (15) ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kızık Mahallesi Sersemli Camii yakınındaki sulama kanalına giren Muhammed Seran İspir ile Melih Arslantaş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden mahalleli, yardıma koşup, Melih Arslantaşı sudan çıkardı, Muhammed Seran İspir ise kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye sualtı arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla İspirin kaybolduğu yere 1 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan Melih Arslantaş ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.
Arslantaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Muhammed Seran İspirin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.