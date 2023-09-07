Muhammed Yakut için iade talebi

İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talebinde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut önceki gün İspanya’da yakalanmıştı. Savcılık Yakut’un için iade talepnamesini hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bakanlık aracılığıyla Yakut’un ilgili ülkeden iadesi istenecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammed Yakut hakkında “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, kırmızı bülten çıkarılması talebi de Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Yakut hakkında İnterpol nezdinde gerekli girişimde bulunularak, 25 Mayıs 2023'te kırmızı bülten düzenlenmesi talep etmişti.

Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten düzenlenmişti.

Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak, Türkiye'ye iadesi amaçlı tutuklanması için Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleri ile iletişime geçilmişti.

Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Yakut, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Muhammed Yakut'a bilgi, belge aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı. Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedilmişti.