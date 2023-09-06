Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı
Sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhammed Yakut hakkında “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, kırmızı bülten çıkarılması talebi de Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderilmişti.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Yakut hakkında İnterpol nezdinde gerekli girişimde bulunularak, kırmızı bülten düzenlenmesi talep etmişti.
Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten düzenlenmişti.
Muhammed Yakut’un yer tespitinin yapılarak, Türkiye’ye iadesi amaçlı tutuklanması için Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleri ile iletişime geçilmişti.
Muhammed Yakut, İspanya’nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
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