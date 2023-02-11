Muharrem İnce: 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin 116. saatinde, Adıyaman Merkez Abdülmusa Caddesi üzerinde bulunan enkaza hâlâ ekip gönderilmediğini belirterek yetkililere seslendi. İnce, "Yazıklar olsun diyorum. 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!" diye tepki gösterdi.

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Muharrem İnce, , Adıyaman Merkez Abdülmusa Caddesi üzerinde bulunan enkazın önünde açıklama yaptı. İnce, şu ifadeleri kullandı:

* “Depremin üzerinden 116 saat geçti. Şu anda Adıyaman Merkez’deyiz, burada enkazda kardeşlerimiz var. Ailenin yakınlarıyla görüştüm, ‘116 saattir burada devlet yok’ dediler. Kimse kusura bakmasın, vinçlerin hepsi buradaki insanların akrabalarının vinçleri. İnsanlar, Bursa’da akrabalarından getirmiş vinci.

“ÇÖKMÜŞSÜNÜZ, BİTMİŞSİNİZ!”

* Böyle bir yapı olamaz, hâlâ bu bölgede tuvalete işi çözülememiş. Daha tuvalet sorununu çözememiş devlet, enkaz sorununu nasıl çözecek? Çökmüşsünüz siz, bitmişsiniz. Sonra bana ‘Neden muhalefet ediyorsun’ diyorlar. Neden etmeyecekmişim? 116 saattir neredesiniz? Neden yoksunuz?

“ENKAZIN ALTINDA ON BİNLER VAR”

* Kameralar dayanmış bir yere, ‘Bir kişi çıkarılıyor’ diye haber yapıyor. Tabii ki bir kişi bir kişidir, itirazım yok. Ama aziz milletim, enkazın altında on binler var, bunu biliyoruz.

“YAZIKLAR OLSUN”

* Çöktünüz! Millete masal anlatıyorsunuz. Millete vereceğiniz on bin lira parayı on bin kere anlatıyorsunuz. Yazıklar olsun diyorum. 116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun!”

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