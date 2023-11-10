Muharrem İnce: Diyanet İşleri Başkanı, senden bunun hesabını soracağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı, senden bunun hesabını soracağım" dedi.

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Son 8 yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kutladığımız milli bayramlarda ve 10 Kasım'a denk gelen Cuma hutbelerinde Atatürk'ü yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün okunan Cuma hutbesinde yine Atatürk'e yer vermedi.

“SENDEN BUNUN HESABINI SORACAĞIM”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuyla ilgili sosyal medya X hesabından sert bir paylaşım yaptı. İnce, şunları belirtti:

* “Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı, senden bunun hesabını soracağım!

* Ayrıca bugün Cuma hutbesinde Atatürk’ü anan Zonguldak İl Müftü Yardımcısı ve Hacı Nimet Özden Cami imamına saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin sizin gibi yürekli imamlara ihtiyacı var.”