Muharrem İnce: İyi eğitim almış bir nesle ihtiyaç var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iyi yetişmiş, iyi eğitim almış bir nesle ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu, bu mesleği seçmekten ötürü gurur duyduğunu dile getiren İnce, öğretmenlerin çocukları adeta nakış gibi işlediğini söyledi.

“TAMAMEN DEĞİŞMELİ”

Öğretmenlerin ileri teknolojiyi bilmelerinin önemini vurgulayan İnce, öğretmen yetiştirme modelinin tamamen değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. İnce, şöyle konuştu:

“İlkokula başladığımda, öyle bir ruh vermişlerdi ki bize okulun altıncı ayında herkes birbirine ‘Hocam’ diye hitap ediyordu. Şuna inanıyordum, ilkokul ikinci sınıfın sonunda Anadolu’yu karış karış gezeceğiz, onları aydınlatacağız, yaratıcı düşünceyi onlara öğreteceğiz, çağımızı ve çağımızın ilerisini anlatacağız. Bunun için iyi yetişmiş, iyi eğitim almış bir nesle ihtiyacımız var.”

Öğrencilerin sorusu üzerine eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine de değinen İnce, cumhuriyetle yurttaş haline gelindiğini, kadınların okuma imkanına kavuşarak, hemşire, doktor, pilot olabildiğini ifade etti.

İnce, Türk kadınının bu hakları Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde elde ettiğini vurgulayarak, “Cumhuriyetle birlikte kadınlarımız eğitimden yararlanmaya başladılar.” diye konuştu. (AA)

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