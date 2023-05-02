Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu yanlış yaptı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi; cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak." dedi.

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Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’ye gelen Muharrem İnce, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde halkı selamlayıp, vatandaşla fotoğraf çektirdi.

Başiskele’de bir yerel internet televizyonu programına katıldıktan sonra otobüsle İzmit’e gelen İnce, Fevziye Camisi önünde araçtan inerek kendisini karşılayan grupla İzmit Kent Meydanı’na yürüdü.

İnce, burada yaptığı konuşmada, siyasette bir ilk yaşandığını, gençlerin seçim meydanlarına el koyduğunu söyledi.

Bir külüstür otobüs ve telefonla iktidarı da muhalefeti de göndereceğini ifade eden İnce, “Burada taşıma yok çünkü taşımaya para yok. Burada bir tane belediye çalışanı yok çünkü Memleket Partisi’nin belediyesi yok.” diye konuştu.

Kendisini dinleyen gençlerden telefonlarından canlı yayın açmalarını isteyen İnce, “Biz bu ülkede yaşama sevincini temsil ediyoruz. Huzur istiyoruz. Gençler geleceğine güvence istiyor.” şeklinde konuştu.

“ANKETÇİLERE PARAYI BASTIN MI İSTEDİĞİN MİKTARI YAZIYORLAR”

“PKK’lılar’ın, FETÖ’cülerin, Hizbullahçıların kendisine saldırdığını” savunan İnce, şöyle devam etti:

“Ne kadar terör örgütü varsa Muharrem İnce’yle ilgili montaj kasetler yapıyor, montaj dekontlar yayınlıyorlar. Alıyorlar bir dekontu, ‘Muharrem İnce’ yazıyorlar, 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bu FETÖ’cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar ama benim sevgili eski arkadaşlarım da bunları yayıyor. Ayıp, bak birbirimize lazım olacağız. Bu seçim 2 turlu.”

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlış yaptığını söyleyen İnce, “Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi; cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan’ın eskileriyle memleketi kurtaracak.” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, partisinin sandıklarda patlama yaşayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu anketçilere bakmayın. Anketçilere parayı bastın mı istediğin miktarı yazıyorlar. Biri bana geçen telefon açıyor, ‘noterden senet veririm yüzde 10’sun’ diyor. Bir anketini görüyorum 4 yazıyor. 3 yazan da var, 16 yazan da. Hiçbirine inanmıyorum. Bu gençlerle sandıkları patlatacağız biz.” (AA)

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