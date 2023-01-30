Muharrem İnce’den Erdoğan’a: Devletin itibarını yerle bir ettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kronometre sıfırlandı" açıklamasına tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Yeni bir devlet mi kurdun da kronometreyi sıfırladın? Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden mi kurdun? Ama sıfırladığın çok şey var biliyorum. Liyakati sıfırladın, liyakat diye bir şey yok Türkiye'de" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Buluşmaları kapsamında Kocaeli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenleyerek basın mensupları ile buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kronometre sıfırlandı” çıkışına sert bir şekilde yüklenen İnce “Ne ÖSYM'ye güvenen var, ne TÜİK’e güvenen var, ne Merkez Bankası'na güvenen var. Gençlerin umudunu sıfırladın, herkes yurt dışı hayali kuruyor. Eğitimi sıfırladın, tarımı sıfırladın, paraları sıfırladın.” dedi.

Açıklamalarında iktidara ve 6'lı Masa’ya yüklenen İnce sözlerine şöyle devam etti:

* “Seçime pek bir şey kalmadı, 103 gün sonra. Dün Erdoğan’ın bir açıklaması var: “Kronometreyi sıfırladık 2018'de” diyor. Yani üçüncüye aday olmasıyla ilgili konuşuyor. Kronometreyi sıfırladık, diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yeni bir devlet mi kurdun da kronometreyi sıfırladın?

* Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden mi kurdun? Ama sıfırladığın çok şey var biliyorum. Liyakati sıfırladın, liyakat diye bir şey yok Türkiye’de. Yazılıda 90 alan 40 alıyor mülakatta, eleniyor. Hukuku sıfırladın, adaleti sıfırladın, sokakta bir Allah’ın kulu mahkemelere, yargıya güvenmiyor. Hazineyi sıfırladın, eksi bakiye. Devletin itibarını yerle bir ettin. Devletin hiçbir kurumuna güven kalmadı.

* Ne ÖSYM'ye güvenen var, ne TÜİK’e güvenen var, ne Merkez Bankası'na güvenen var. Gençlerin umudunu sıfırladın, herkes yurt dışı hayali kuruyor. Eğitimi sıfırladın, tarımı sıfırladın, paraları sıfırladın, bütün bunları sıfırladığın doğru. Ama kronometreyi sıfırlama hakkı sana verilmez. Kronometre sıfırlanmadı, maç bitmedi ama sen uzatmaları oynuyorsun. Seçimde sıfırlanacaksın bunu hepimiz biliyoruz.

“YSK ÜYELERİNİ DE UYARIYORUM BUNUN VEBALİ VARDIR”

* Sayın Bahçeli 2014'te seçilince Sayın Erdoğan, ‘Bu Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, bari anayasayı cumhurbaşkanına uyduralım’ dedi. 2017 değişikliğiyle anayasa cumhurbaşkanına uyduruldu. Partili bir Cumhurbaşkanımız oldu artık. Hem parti başkanı hem Cumhurbaşkanı. Fakat 2017'deki değişiklikte bir şey unutulmuş. Bakın 2007'de Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Ama 2012'de 19 Ocak’ta bir değişiklik yapıldı.

* Aynen açık açık şu yazıldı: ‘Cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilir ve 1 kere seçilir’ Altını kalın kalemle çizdiler. 2017'deki değişikte çok net: “Cumhurbaşkanı kendisi feshederse Meclis'i üçüncüye seçilemez, ikinciye seçilemez.” Parlamentonun gitmesi lazım. Muhalefet buna ses çıkarmıyordu, bu muhalefet zaten Erdoğan sevicidir.

* Eğer Erdoğan’ın illa aday olmasını istiyorlarsa sayıyı 360'a tamamlamalılardır. Meclis, seçime götürmelidir. Yoksa aday olamaz. ‘E biz buna aday olamaz dersek mağdur olur’ Böyle siyaset olmaz. Mağdur olur, oyu artar-azalır, bilemem. O ayrı bir iş. Önemli olan anayasaya uymaktır.

* Herkesi uyarıyorum baştan. YSK üyelerini de uyarıyorum: ‘Bunun vebali vardır.’ Gün döner, hesap döner, bunun hesabını verirsiniz. Anayasayı ihlal suçlamasıyla suçlanırsınız. Bunun vebali var. Bu şartlarda aday olamaz, mümkün değil. ‘Efendim biz bunu komisyon raporuna yazdık’ Komisyon raporuna yazman, yönetmelik çıkarman, yasa çıkarman, genelge çıkarman işe yaramaz.

* Normlar hiyerarşisinde en üstte ‘anayasa' vardır. Anayasaya uygun mu değil mi? Anayasaya uygun değil. Yaptığınız işi düzgün yapmamışsınız. Zamanında eksik yapmışsınız. Anayasaya uymak hepimizin görevidir, hepimizin sorumluluğudur. Bunun vebali var, tekrar uyarıyorum. Kimi uyarıyorum?

“PARSEL PARSEL SATIN ALMIŞLAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ”

* İktidar böyle anayasa tanımaz. Karşı tarafa bakıyorum: ‘Devrim kanunlarını kaldıracağız’ diyenler var. ‘Türklüğü yok edeceğiz’ diyenler var. En son Atatürk’e ve İsmet Paşa’ya “faşist” diyen CHP Milletvekili var. Sonra utanmadan tweetini siliyor. Düşünebiliyor musunuz, kıyamet alameti bunlar ya.

* Muharrem İnce CHP'den istifa etmiş. CHP Milletvekili Atatürk’e ve İnönü’ye ‘faşist’ diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar ya. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam! Atatürk’e ‘faşist’ diyenler, ‘kefere’ diyenler, ‘Dersim katliamcısı’ diyenler, ‘Mustafa Kemal’ diyenler, FETÖ’cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeriye.

* Parsel parsel satın almışlar Atatürk’ün partisini. Yazıklar olsun ya! Hele o milletvekillerine, size sesleniyorum görev başındaki milletvekilleri size! 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz! Bak yaz, yazdım baştan. 90'ınız listeye giremeyeceksiniz. Şimdi gıkınızı çıkarmıyorsunuz ya yeniden listeye girmek için, sakın ha listeye konulmadığını zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun.

* Onun için gençlerin umudunu sıfırlayan, paraları sıfırlayan, hazineyi sıfırlayan, liyakati sıfırlayan, tarımı, eğitimi sıfırlayan Erdoğan gitmeli ama bu 6'lı Masa da gelmemeli. Bunlarla da bir karanlığa sürüklenir Türkiye. Tarikatları eğitimlere verecekmiş, Türklüğü kaldıracakmış, Devrim Yasalarını yok edecekmiş, kafaya bakın! ‘Sığınmacıları gönderemezsin’ diyor. Erdoğan’la da olmaz Erdoğan’ın eskileriyle de olmaz.

* Türkiye’ye yepyeni bir umut lazım, yeni bir söylem lazım, yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi; ‘Ne Sağdan Ne Soldan Atatürk’ün Yolundan’ diyen bir parti. Memleket Partisi hazine yardımı olmayan, belediye yardımı olmayan, müteahhit yardımı olmayan, gönüllülerin kaynaklarıyla ayakta duran, tertemiz pırıl pırıl bir parti. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız diyorum.”

“ADAY OLACAĞIM”

İnce, yaptığı değerlendirmelerden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

İnce, “Aday olacak mısınız yoksa 6'lı Masa’dan birini mi destekleyeceksiniz?” sorusuna; “Aday olacağız evet. Memleket Partisi'nin yakında üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım. 100 bin imza ile aday olabiliyoruz biz tabii. Hem hazine yardımı almıyoruz hem de bir trilyona yakın, bir milyona yakın devlete para vereceğiz aday olmak için” dedi.

“6'lı Masa ‘Muharrem Bey bizim adayımız ol’ talebinde bulunsa ne cevap verirsiniz?” sorusuna İnce, “Olmayacak duaya âmin diyorsun. Ben olmayacak duaya âmin demem. Ben dolar 4 lirayken aday oldum, Erdoğan’ı salladım. O zamanlar kendine güvenmeyenler 19 TL olunca kendine güvenmeye başladı. Ben dolar 4 lirayken Erdoğan’ı titrettim! Şimdi o olanaklar bende olsa yüzde 65 ile alırım seçimi” şeklinde yanıt verdi.

“Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilirse tahminleriniz nasıl olur?” sorusuna da İnce şu yanıtı verdi:

* “Bilemiyorum, 6'lı Masa’nın adayı kim olur hiç ilgilenmiyorum. Ama kim olursa olsun ama bir an önce açıklasınlar. Bak ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum; 51 gün kala aday oldum. Yetmedi bana zaman, onun için geç kalıyorlar. Yani 15 Mayıs’ı beklemesinler, 14 Mayıs’tan önce açıklasınlar diyorum. Seçimden sonraya bırakmasınlar aday açıklamayı. Bir an önce açıklasınlar, diyorum” dedi.