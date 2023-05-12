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Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme evrakları YSK’ya teslim edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evraklar YSK'ya teslim edildi.

Yayınlanma: 14:37 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme evrakları YSK’ya teslim edildi

Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK’ya teslim etti.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu…

İnce, “Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

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