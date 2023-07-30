Muharrem İnce’ye Akbelen’de şoke eden protesto

Akbelen Ormanı'na öğleden sonar gelen oyuncu Sunay Akın, kesilen 300 yıllık ağaçları görünce isyan etti, "Bunu cahil bile yapmaz" dedi. Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce ise kamp alanında protesto edildi, konuşturulmadı.

Yaşar ANTER

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Akşam saatlerinde Akbelen Ormanı’na TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ile birlikte gelen oyuncu Sunay Akın, “Bu katliamı cahil bile yapmaz. Buraya gelince upuzun bariyer, onlarca jandarma, polis görünce Suriye sınıra geldim sandım. Sınırı böyle korumuyarlar. Kimi kimden koruyorsunuz? Buradaki katliamı cahil bile yapmaz. Şu elimdeki kozalak bir çocuk, bir insan, bunların onbinlercesini öldürdüler” dedi, asırlık ağaçların önünde tepki gösterdi.

“ÇOK KIRGIN, KIZGIN VE ENDİŞELİYİZ”

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ise SÖZCÜ’ye açıklama yaptı. Uzun zamandır alanı takip ettiklerini belirten Ataç, “Çok kırgınız, kızgınız, tepkiliyiz ve çok endişeliyiz. Çünkü Türkiye, maden ocakları ruhsatlarının çok geniş yayılma riskiyle karşı karşıya. Akbelen’deki kömür hadisesi aslında kocaman bir çıbanın ufacık bir ucu. TEMA olarak bu gidişatı iyi görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE AKBELEN’DE PROTESTO EDİLDİ

Akbelen Ormanı kamp alanına forum yapılırken jandarma korumaları ile gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partili yöneticiler alkışlar, yuhalamalarla protesto edildi.

Mikrofonu eline alan İnce “Sıranı bekle” sesleri üzerine sinirlenerek mikrofonu bıraktı, kamp alanından ayrılmak istedi.

Vatandaşlardan bazıları izin vermedi. Oturup sırasını bekleyen İnce konuşmaya başladığında protestolar devam edince tepki gösterdi, “Buraya konuşmaya misafir olarak geldim. ‘Sıranı bekle’ dediniz, bekledim, böyle yapmayın. Konu siyaset değil, ağaçlar, ormanlar. Eğer birlikte mücadele etmezsek daha çok ormanı kaybederiz. Tabii ki jandarmalar beni koruyacak ama size karşı korumuyor, onlar görevini yapıyor” dedi.

AKBELEN’İ TERK ETTİ

İnce protestolar devam edince sinirlenerek mikrofonu bıraktı, alandan ayrılıp Akbelen’i terk etti.

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