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Muhtar, oğlu tarafından öldürüldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde muhtar Mevlüt Sandal (47), tartıştığı oğlu K.S. (17) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Muhtarın, 1 ay önce tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. 

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Muhtar, oğlu tarafından öldürüldü

Mersin Korucak Mahallesi’nde muhtar Mevlüt Sandal, oğlu K.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından vurulan Mevlüt Sandal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. K.S. ise gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 AY ÖNCE DE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Öte yandan muhtar Mevlüt Sandal’ın, 4 Ekimde tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurularak yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

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