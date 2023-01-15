Müjdat Gezen’in 70’inci sanat yılı, Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle kutlandı

Müjdat Gezen’in 70. Sanat Yılı Kutlama Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gönül ister ki Türkiye’nin bu kabus atmosferinde her siyasetçi zamanın belirli bir dilimini sanatçıya ayırabilsin. Sanatçılarla oturup konuşabilsin, onlarla dertleşebilsin. Ama maalesef böyle bir ortam hemen hemen son 20 yıldır hiç yaratılmadı. Böyle bir ortama toplumun da ihtiyacı var, siyasetçilerin de ihtiyacı var” dedi. Gezen ise, “Merak etmeyin birlikte yürüyeceğiz. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Müjdat Gezen’in, 70. sanat yılı İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Gösterimi gerçekleştirilen tanıtım filminde ünlü isimler Müjdat Gezen hakkında düşündüklerini anlattı.

KILIÇDAROĞLU: SANATIN VE SANATÇININ ÖNEM KAZANDIĞI HER TOPLUM GELİŞMİŞ BİR TOPLUMDUR

Etkinlikte konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sanatın ve sanatçının değerini bütün toplumun her katmanının bilmesi gerekir. ‘Bizi güldüren sanatçı' olarak tanıttılar ama izlerken duygulandığımız anlar da oldu. Dolasıyla sanatçı bizi güldüren, ağlatan, bizi düşündüren değerli bir insandır. Sanatın ve sanatçının önem kazandığı her toplum, bir anlamda gelişmiş bir toplumdur” dedi.

SANAT VE SANATÇININ GÜCÜNÜ ANLATTI

Öğrencilik yıllarında Alexander Dumas'nın 3 Silahşörler kitabını okuduğunu anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kitabın ön sözünde Alexander Dumas'nın bu kitabı yazarken başından geçen bir öykü var. O öyküyü anlatarak sanatın ve sanatçının ne kadar güçlü olduğunu ifade etmek isterim. Alexander Dumas 3 Silahşörler'i yazar, günlük bir gazetede, Paris'te tefrika eder. Sabah erken saatlerde Parisliler gider, gazete büfelerinin önünde beklerler, gazeteyi alıp ve romanı izlemek isterler.

Yaz ayları gelir ve Alexander Dumas gazetenin patronuna der ki ‘Roman kalsın, ben tatile gideceğim, dönüşte bitireceğim', ‘Mümkün değil' der. ‘Bütün Parisliler sizi bekliyor, Roman ne olacak? Romanı bitir ondan sonra tatile gidebilirsin' der. Dumas kabul etmez.

Bunun üzerine gazetenin patronu Alexander Dumas'ı mahkemeye verir, yargıcın karşısına çıkar. Yargıç der ki, ‘evet gazete patronu haklı. Siz bu romanı bitirmek zorundasınız. Çünkü bütün Parisliler senin romanını bekliyor.'

Geriye döner Alexander Dumas, ‘bana bir kağıt kalem getirir misiniz?' der. Bir kağıt kalem gelir. Romanın baş aktörünün adını yazar. ‘Elinde kılıcı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü.' Altına ‘son' yazar. ‘Roman bitmiştir, gidin yayınlayın' der.

Bunun üzerine patron der ki, ‘Tamam, pes ettim. Tatile git, dön ve ondan sonra romanını bitir.' Sanat ve sanatçının gücü bu aslında…”



“BÖYLE BİR ORTAMA TOPLUMUN DA İHTİYACI VAR”

Kılıçdaroğlu, “Gönül ister ki Türkiye'nin bu kabus atmosferinde her siyasetçi zamanın belirli bir dilimini sanatçıya ayırabilsin. Sanatçılarla oturup konuşabilsin, onlarla dertleşebilsin. Ama maalesef böyle bir ortam hemen hemen son 20 yıldır hiç yaratılmadı. Böyle bir ortama toplumun da ihtiyacı var, siyasetçilerin de ihtiyacı var. Böyle bir ortamı yaratmak dileğiyle hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Bizi güldüren, zaman zaman ağlatan Müjdat Gezen'e de hepinizin huzurunda saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mustafa Alabora, Müjdat Gezen'in çok yakın dostu olduğunu belirterek, “60 sene oldu hala beni güldrür. Müjdat için orada bir şey demiştim. Evet, Müjdat gerçekten bri devrimcidir. Ve Müjdat kin biriktirmemekle hepimize çok şey öğretmiştir” dedi.

MÜJDAT GEZEN: MERAK ETMEYİN BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Müjdat Gezen ise konuşmaların ardından sahneye çıkarak, teşekkür etti. Gezen, Kılıçdaroğlu'na “Merak etmeyin birlikte yürüyeceğiz. Her şey çok güzel olacak” dedi. Etkinlikte Gezen de bir şarkı söyledi. Çocuklardan oluşan koro da sahneye çıktı.