Mülteciler bu kez boruların arasından çıktı

Türkiye'ye mülteci akını devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nde yaşanan manzara 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kartepe ilçesinde, bir TIR'ın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı.

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Göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişi sürüyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DK 4226 plakalı bir TIR’ın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

TIR’ı takibe alan polis, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde aracı durdurdu.

Polis tarafından yapılan aramada, TIR’ın brandayla kapalı olan dorsesinde plastik borular altında gizlenen çok sayıda Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, TIR’dan inip, kaçmaya çalışan bazı kaçak göçmenleri yakaladı.

Kaçak göçmenler belediyeye ait otobüslerle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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