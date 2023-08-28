Munzur çayına girdi, hayatından oldu
Tunceli'de Munzur Çayı'na giren Çayan Demir (28), boğuldu. Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hozat’tan arkadaşlarıyla piknik için ilçeye gelen Çayan Demir, sıcak havadan bunalarak Munzur Çayına girdi.
Bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, Demiri sudan çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Entegre Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Demirin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)