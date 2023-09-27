Murat Dağı’nda altın arama girişimine tepki

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Murat Dağı'nda altın arama faaliyetlerinin, bölgeye zarar vereceğini söyledi.

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CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, önemli su kaynaklarından Murat Dağı’nda bir şirketin altın arama faaliyeti yürütmek istediğini, “hükümetin ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarsız davrandığını” iddia etti.

Şirketin baştan savma bir ÇED raporu ile faaliyetlere başlama talebinde bulunduğunu, bölge halkının direnişi ve açılan davalar sonucu bu faaliyetin durdurulduğunu anımsatan Karaoba, şirketin yeni girişimlerde bulunarak faaliyetlere başlamak istediğini dile getirdi.

CİDDİ SU SIKINTISI YAŞANACAK

CHP’li Karaoba, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 Ağustos 2023 günü, şirketin ÇED raporunun ön kabulüne onay verdi. İlgili rapora göre maden sahası, Ege Bölgesi ve Uşak’ın su kaynaklarının tam da ana merkezinde yer alıyor. Şirketin faaliyetleri kapsamında yapılacak patlatmalarla yer altı sularımız çekilecek ve ciddi su sıkıntısı yaşanacaktır.” dedi.

Ali Karaoba, 2023 yılında dünyanın en önemli ortak gündeminin iklim krizi olduğunu; bu krizin iklim, insan ve toplum sağlığı başta olmak üzere tüm dünyanın dengesini ve yaşam alışkanlıklarını baştan aşağı değiştireceğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin mevcut su kaynaklarına göz bebeği gibi baktığını vurgulayan Karaoba, “Söz konusu şirketin, bölgeyi derinden etkileyecek faaliyetine göz yummayacağız. Uşak ve Kütahya halkı ile su kaynağından beslenen bütün alanlardaki insanlarla birlikte mücadele edeceğiz. Murat Dağı, sadece bölgenin değil tüm Türkiye’nin ortak sorunudur. Murat Dağı’nın üstü altından daha değerlidir” diye konuştu. (AA)

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