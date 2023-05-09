Murat Hazinedar hakim karşısında

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olarak yargılanan Murat Hazinedar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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Hayati Arıgan – Ali Selim Yamanlı / SÖZCÜ

Duruşmada savunma yapan Hüseyin Avni Sipahi, “Rüşvet iddialarının ve diğer iddiaların tamamını reddediyorum. 2014 yılından başlayarak gelen zimmet yaptıysak, zarara uğrattıysak 10 yıl bu dosyada defalarca savcı değişti, adalet neredeydi? Geç gelen adalet adalet midir? Bize karşı itibar suikastı yapılmak istendiğini düşünüyorum. Ben vatansız değilim, eşimi, çocuklarımı, bayrağımı bırakıp gidecek halim yok” dedi.

“TALİMAT VERME YETKİM YOK”

Beltaş’ta yakınlarını ve tanıdıklarını işe aldırmadığını belirten Sipahi, “Yapılan bağışların hepsini hayırseverlerin yaptığını düşünüyorum. Benim görevim başkan beyin verdiği danışmanlık üzerine imar konularına şehrin otoritesini koymuş olduğu huzurlu bir kent yaratmak için bana gelenleri değerlendirmekti. Ben Beşiktaş Belediyesi'nin imar danışmanıyım. Benim aşağıdakilere talimat verme, şunu yapın bunu yapmayın deme lüksüm yok. Ben kimseyi zorlamadım, yönlendirmedim ve öyle bir sorumluluğum, yetkim, kastım da yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” dedi.

“ÇÖP NİTELİĞİNDE BİR İDDİANAME”

Murat Hazinedar ise, “Sözde iddianame için savunma yapmayacağım. Hukuken çöp niteliğinde olan iddianameye karşı savunma yapmak ona az da olsa meşruluk katar. Tamamen saptırılmış ya da uydurulmuş, bu saçmalıklara dair bir şey söylemek zorunda olmak inanın nereden başlayacağımı bilmiyorum” dedi.

Hazinedar mahkemeye hakkında açılan davanın siyasi bir kumpas davası olduğunu ileri sürdü, arkasında yatan neden olarak şunları anlattı;

“Mahkemelerden ve bizi kirletenlerden hesap soracağım. Bu dava siyasi bir kumpas davasıdır. Neden 3 sene 9 ay görev yapmış, hukukçu, imarı durdurmuş bir kişi olarak yüzlerce suçlamaya maruz kalır. Tam 7 yıldır, FETÖ ve PKK suçlamalarına maruz kaldım. Hakkımda 351 soruşturma, 4 MASAK raporu düzenlendi. Hakkımdaki MİT, MASAK raporları temiz. Birileri haber yapıyor, Başbakanlık inceleme başlatıyor. Kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım. Rahmetli İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ekibiyle birlikte çalıştım.”

Bankamatik memurluğuna izin vermediğini söyleyen Hazinedar, “Hiç bankamatik çalışanımız olmadı, mesai rantı ekonomisi vardı belediyede, bunları durdurdum. Şimdi belediye yeniden eski düzenine döndü. Rantı kesilen güruh bana bu suçlamaları yöneltti” dedi.

Belediye başkan yardımcısı Halime Şahin’in dosyada müştekilerin başı olduğunu belirten Hazinedar, bunun nedeninin de Şahin’in çocuğuna belediyeden ihale verdiğini ortaya çıkardığı için olduğunu ve bundan ötürü yargılandığını söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İDDİANAME

Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın arasında bulunduğu 3’ü tutuklu 16 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar’ın “İrtikap”, “İrtikap suçuna teşebbüs etmek”, “Görevi kötüye kullanmak”, “Rüşvet” suçlarından toplam 154 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise 4 yıldan 96 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede tutuklu olan Murat Hazinedar, Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile 13 tutuksuz şüpheli; 20 kişi “müşteki”, 1 kişi ise “müşteki-şüpheli” olarak yer aldı.

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