Müslüme Yağal davasında mütalaa bekleniyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin, 1'i tutuklu, 4 aile bireyinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını talep etti.

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Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021’de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 10’uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu.

Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme’nin cenazesi, memleketi Karaman’da toprağa verildi.

DEDE TUTUKLANDI

Müslüme’nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.

Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından dava açıldı. Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 6’ncı kez hakim karşısına çıktı.

‘Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme’ suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer aile bireyleri ise katılmadı.

Avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilip cumhuriyet savcısının davaya ilişkin esas hakkında mütalaasının hazırlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)