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Mustafa Boydak tutuklandı

Erciyes Anadolu Holding olarak adı değiştirilen Boydak Holding’in ortaklarından Mustafa Boydak, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) soruşturmasından hakkında hapis cezası kesinleşince İstanbul’da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Boydak tutuklandı.

Habip ATAM
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Mustafa Boydak tutuklandı

FETÖ'den daha önce gözaltına alınan, yargılama sürecinde serbest kalan Mustafa Boydak hakkında, 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşince hakkında “Arama” kararı çıkarıldı.

Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile aranan Mustafa Boydak'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Hakkındaki karar sebebiyle firari durumda olan Mustafa Boydak adres tespitinin ardından Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece hükmün yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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