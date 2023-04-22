Mustafa Sarıgül: Erzincan’ı yıldız yapacağız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Üzümlü ilçesinde muhtarlarla buluştu. Sarıgül, "Muhtarlar, demokrasinin ilk basamağıdır. Muhtarlarımız çok önemli. Mustafa Sarıgül varlığını muhtarlarımıza borçludur. Muhtarlarımızla birlikte Erzincan’ı yıldız yapacağız" dedi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül, Üzümlü ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Milletvekili adayı Sarıgül, demokrasinin ilk basamağının muhtarlar olduğunu belirterek, “Vatandaş, bakana ulaşamaz, milletvekiline ulaşamaz, belediye başkanına ulaşamaz ama muhtara ulaşır. Yaşamım boyunca muhtarlarımızla beraber çalıştım. Bir mahalleye gideceksem muhtarlarımıza sormadan o mahalleye kesinlikle girmedim. Muhtarlarımızla birlikte Erzincanımızı çok farklı yerlere taşıyacağız. Erzincanımız, Sivas ile Erzurum arasına sıkışmış, sesi biraz az çıkıyor. Erzincan'ın sesini daha da yükselteceğiz. Erzincan'ı Türkiye'nin yıldız kentlerinden birsi yapacağız” dedi.

“ERZİNCAN KAZANACAK, TÜRKİYEM KAZANACAK”

Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin çalıştığını anlatan Mustafa Sarıgül, “Bütün hemşehrilerimle el ele, kol kola, omuz omuza olacağım. Ankara'ya bana gelen hemşehrime ‘Hangi partiye oy verdin?’ diye sormam. ‘Canım hemşehrim sana nasıl yardımcı olurum?’ diye sorarım. Erzincan'a kötülemeye, karalamaya değil, çare bulmaya geldim. Erzincan'a ayrıştırmaya değil, toparlamaya geldim. Erzincan'da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye’m kazanacak” diye konuştu.

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