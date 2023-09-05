Mustafa Sarıgül’den iktidara: Ne yapacaktınız da muhalefet karşı çıktı?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Seçimden önce sözler verdiler, vaatlerde bulundular, hiçbirini yerine getirmediler. Cumhurbaşkanlığı makamı, siyaset yapıyor ve her zaman muhalefeti suçluyor. Ne yapacaktınız da muhalefet karşı çıktı" dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen, AKP hükümetinin halkın yararına tek bir karar almadığını belirtti.

Sarıgül, “Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor, muhalefeti suçluyor. Ne yapacaktınız da muhalefet karşı çıktı? Ne yapacaktınız da Kılıçdaroğlu engel oldu? TBMM tatil yapıyor, bakanlar seçim çalışması yapıyor. Türkiye üç aydır öyle bekliyor. Seçimden önce sözler verdiler, vaatlerde bulundular. Hiçbirini yerine getirmediler” dedi.

“VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİN”

CHP Milletvekili Sarıgül, AKP hükümetinin seçim dönemimde verdiği vaatleride tek tek sıralayarak şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadele için, faiz indirmek yetmez. Ekonominin can damarı güvendir ve hukukun üstünlüğüdür. Piyasalara, halka bu konuda bir güven verin. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dediniz. 22 bin lira oldu ama büyükşehirlerde 15 bin liradan aşağı kiralık ev yok. 22 bin lira maaşın yarısı kiraya gidecek, kalan maaşla memur nasıl geçinecek? Gelin buna bir çözüm bulun.”

“ÇOCUKLARA OKULDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERİN”

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağına dikkat çeken Sarıgül, “Okullar açılıyor, veliler kara kara düşünüyor. Velilerin okul masraflarını düşürmemiz lazım. Okul ihtiyaçlarında KDV'yi kaldırın. Ülkemizde karnı zil çalan, derse aç giren bir çocuğun dahi olması ayıptır, günahtır. Çocuklara okulda bir öğün ücretsiz yemek verin. Bu yapılmayacak bir şey değil, ben bunu Şişli'de yaptım. 2023 yılında 45 bin öğretmen atandı, bunu 100 bin öğretmene tamamlayın. En düşük öğretmen maaşını yoksulluk sınırının üzerine çıkarın. Öğretmenlerimize verilen eğitim ödeneğini bir maaş tutarına yükseltin” dedi.

“EMEKLİ BEKLEYEMEZ EK ZAMMI HEMEN YAPIN”

Emeklilerin akşama ne yiyeceğini düşündüğünü belirten Sarıgül, “Emekliye ‘Ekim ayını bekle, yılbaşını bekle’ diyorlar. Emeklinin bekleyecek gücü kalmadı, ek zammı hemen yapın. EYT sorununu tam anlamıyla çözülebilmiş değilsiniz, gelin bunu çözün, staj mağdurlarının sesini duyun. Emniyet mensuplarının, çalışma koşullarını, özlük haklarını iyileştirin. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşlara kadro verin. İnfaz koruma memurlarını, emniyet hizmetleri sınıfına dahil edin. Öğretmenevi, polisevi, hakimevi gibi kamu sosyal tesisleri çalışanlarını kadroya alın. Kuryeliği tehlikeli meslek statüsüne alın. Çekte hapis cezasını kaldırın, kaldırın ki esnaf borcunu ödesin. Geçim kaynağı şoförlük olanlara ehliyet affı getirin” diye konuştu.

“TOPLUMSAL BARIŞ VE KARDEŞLİK HUKUKU AFFI ÇIKARIN”

TBMM’de mahkumlar için af düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten Sarıgül, afın siyasi bir talep olmadığını vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine toplumda bir af beklentisi var. Bu beklentiyi görmezden gelmeyin. Bir toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affı çıkarın. Buradan TBMM'ne ve tüm Türkiye'ye bir kez daha sesleniyorum: Affet Türkiye diyorum” dedi.