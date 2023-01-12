Müstehcenlik davasına gelen fenomen kıyafetiyle şaşırttı

Müstehcen fotoğraflarını yayınladığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın mahkemeye tüylü büstiyer, altına süper mini etek ve taşlı güneş gözlükleriyle geldi.

Hayati ARIGAN

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Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Merve Taşkın hakkında ‘Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar ceza istemiyle dava açıldı.

DAVA AÇILDI

İddianamede, Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflarını paylaştığı, bir internet sitesinden çıplak fotoğraflarını koyarak satışa çıkardığı bu fotoğrafların herkese açık olup herkesin gördüğü belirtilerek şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede Taşkın'ın savunmasına da yer vererek fotoğrafların müstehcen olmadığını düşündüğünü söylediği anlatıldı.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Merve Taşkın avukatı Feyza Altun ile birlikte katıldı.

Merve Taşkın'ın mahkemeye gelirken giydiği kıyafet ise görenleri şaşırttı. Absürt kıyafetle hakim karşısına çıkan Taşkın aylık gelirinin 20 bin TL olduğunu belirtti.

Taşkın savunmasında, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Siteye 2022 Mart ayında üyelik oluşturdum. 2-2,5 ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Site kapalı ve görüntüler yok. Dolandırıcıymış, ben de sorun yaşadım” dedi.

TAKİPÇİ ARTTIRMAK İÇİN KULLANMIŞ

Bahsi geçen siteye 18 yaşından küçüklerin üye olamadığını sözlerine ekleyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

*Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım.

*Ayrıca dosyaya konu edilen müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların müstehcen olduğunu düşünmüyorum.

*Arkadaşımın ablası beni tehdit ediyordu. Şikayetimi geri çekmediğim için açılmış bir davam var. Beni manipüle etmek amacıyla şikâyetçi oldular. Çok zor durumda kaldım.

*Söz konusu görseller benim sosyal medyamda mevcut olan görseller. Instagram'da topluluk kuralları vardır bunları ihlal etmemiz söz konusu olamaz.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Müvekkilinin paylaşımları günlük hayata dair olduğunu belirten avukat Feyza Altun “Alışveriş sitelerinde satışa sunulan iç çamaşırı markaları görselleri müvekkilimin paylaştığı görsellerden ileri boyuttadır. Bu nedenle davayı açan savcının tüm bu görsellere dava açması gerekir” diye konuşarak Merve Taşkın'ın beraatını talep etti. Mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi içini davayı erteledi.