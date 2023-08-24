Müstemir yetki kararnamesi açıklandı

Adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açıklandı.

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarını sonuçlandırılarak karara bağladı.

Karar ile 6087 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak yargı mensupları, taleplerini 4 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü ‘Yeniden İnceleme Talebi’, yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ise ‘İtiraz Talebi’ olarak seçtikten sonra yapabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adli Yargı İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile İdari Yargı İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemeleri Başkan, Üye ve Hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından açıklandı. Yargı camiamıza hayırlı olsun” dedi. (DHA)