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Müşterilerin hesabından 6 milyon TL çekti, arkadaşına verdi

Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan banka çalışanı tutuklandı.

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Müşterilerin hesabından 6 milyon TL çekti, arkadaşına verdi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce banka çalışanı H.E.Ö’yü müşterilerinin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla gözaltına aldı.

H.E.Ö. ifadesinde, müşterilerinin hesabından 5-6 milyon lira nakit çektiğini, parayı arkadaşı firari şüpheli G.G’ye verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri sürdü. H.E.Ö, arkadaşı G.G’den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri G.G’nin yakalanması için çalışma başlattı. Adliyeye sevk edilen H.E.Ö savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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