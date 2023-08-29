Müze kuracak kadar tarihi eser ele geçirildi! Polis bile şaşırdı

İstanbul'da Anadolu'nun farklı kentlerinden topladığı tarihi eserleri evinde ve kiraladığı bir depoda biriktiren Ş.P.'ye (70) operasyon düzenlendi. Ele geçirilen 3 milyon dolar değerindeki 7 bin 364 esere el konuldu.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.P. isimli bir kişinin Anadolu’nun farklı kentlerinden tarihi eserler topladığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, Ş.P.’yi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Ş.P.’nin evinde ve depo olarak kiraladığı bir yerde tarihi eser biriktirdiğini belirledi.

Ekipler, Ş.P.’nin evine ve deposuna baskın düzenledi. Ş.P. gözaltına alındı. Evde ve depoda yapılan aramalarda toplam değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan eserler ele geçirildi:

– 2 bin 369 pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap/kacak vb. obje

– Bin 234 taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu

– 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi, kolye, kap kacak

– 255 metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel

– 13 farklı döneme ait seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık

– 20 ahşap sandık

– 23 ahşap tekstil baskısı

– 10 tablo

– 302 ahşap döven dibek

Ele geçirilen eserler arasında cam objelerin milattan önce 3000’li yıllar ile milattan sonra 500’lü yıllara ait olduğu öğrenildi. Yine ele geçirilen eserlerden bazılarının da Selçuklu dönemine ait kolyeler olduğu ortaya çıktı.

Piyasa değerinin 3 milyon doları geçtiği ifade edilen eserler emniyet bahçesinde sergilendi. Adeta bir açık hava müzesini andıran sergide ele geçirilen tarihi eserlerin, ilgili müzelere teslim edileceği belirtildi.

Hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan Ş.D.'nin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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