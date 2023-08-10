Naci Görür’den Malatya’daki depremler sonrası ‘yeni fay’ mesajı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremler sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?" ifadelerini kullandı.
Dün saat 20.01’de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Çevre illerden de hissedilen depremi Twitter hesabından yorumlayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yeni fay açıklaması yaptı.
“BU DEPREM FAYLARI MTA HARİTASINDA YOK”
Görür, paylaşımında “Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?” ifadelerini kullandı.