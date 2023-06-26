Ne güzel İstanbul!
Kurban Bayramı'na iki gün kala milyonlarca insan İstanbul'dan çıkış yaptı. Her pazartesi sabahı trafiğin felç olduğu dev metropolün yolları bu sabah boş kaldı.
İstanbul’da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasında saat 08.30’da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.
D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.
Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.