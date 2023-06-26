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Ne güzel İstanbul!

Kurban Bayramı'na iki gün kala milyonlarca insan İstanbul'dan çıkış yaptı. Her pazartesi sabahı trafiğin felç olduğu dev metropolün yolları bu sabah boş kaldı.

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Ne güzel İstanbul!

İstanbul’da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasında saat 08.30’da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

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