Nedim Türkmen, SÖZCÜ Televizyonu’nda
Vergi mevzuatında Türkiye’nin tartışmasız en büyük otoritesi Dr. Nedim Türkmen, ufuk açıcı ekonomi politik yorumlarıyla Sözcü Televizyonu'nda…
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
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