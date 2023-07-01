Nehre giren 3 kişiden 2’si boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2’si boğuldu.

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Gaziantep’ten bayram ziyareti için Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi kırsalındaki Dorucak Mahallesi’ne piknik yapmak için gelen Suriyeli 3 kişi, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 1’i kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa’nın (16) suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde yaptığı aramada, Nuşi ile İsa’nın cansız bedenine ulaştı.

Cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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