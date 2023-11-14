Netanyahu hakkındaki suç duyurusu Adalet Bakanlığı’nda

İstanbul’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün eski AKP milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sunulan suç duyurusu dilekçesini işleme aldı.

Başsavcılık, mevzuat gereği suç duyurusu dilekçesini Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.

“UCM’DE YARGILANSIN”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu’nun “savaş ve soykırım gibi suçları tüm dünyanın gözü önünde işlediği” belirtildi.

Netanyahu’nun, “siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden, Gazze’de yaşayan tüm insanları katletmekte olduğu” anlatılan dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

“Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir.”

Netanyahu ve birlikte hareket ettiği kişilerin uluslararası ceza normları çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiği bildirilen dilekçede, “Bu, insanlığın hukuka olan güveni ve cezasızlık algısının doğmaması için zaruridir. Aksi takdirde, tüm bu olanlara sessiz kalınması, insanlığın hukuka olan inancını zedeleyecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafsızlığına gölge düşürecektir” ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze’de ölen ve yaralanan çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçede, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında dava açılması talep edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ilk günlerinden itibaren Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında vatandaşlar tarafından çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu, bu dilekçelerin de gerekli işlemlerin yapılması için Adalet Bakanlığı’na gönderildiği öğrenildi. (AA)