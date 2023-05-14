Niğde Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Niğde’de,5 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Niğde ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Niğde seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Niğde'nin 5 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 258.035 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Niğde’de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%43,8
|2018
|CHP
|%20,1
|2018
|İYİ Parti
|%11,8
|2018
|MHP
|%20,7
|2018