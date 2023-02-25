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Niğde’de 5.3 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yayınlanma: 13:46 - 25 Şubat 2023 Güncellenme:
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Niğde’de 5.3 büyüklüğünde deprem

Niğde’nin Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya’da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ OBRUK KÖYÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü ise Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

REUTERS: TÜRKİYE’NİN ORTASINDA DEPREM

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da, depremi “son dakika” ibaresiyle duyurdu. Reuters, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin verilerini paylaştı. Haberde, “EMSC’nin açıklamasına göre Türkiye’nin ortasında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC, depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu” denildi.

 

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