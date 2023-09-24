Nikah iptal oldu, aileler kavgaya tutuştu
Sultangazi'de bir çiftin evlenme kararı aldığı nikah, yaşanan anlaşmazlık sebebiyle iptal edildi. Erkek tarafı, ev eşyalarını geri almak için gelince, aileler arasında çatışma çıktı. Tartışma sokak ortasına taşındı, büyüyen kavga polis müdahalesiyle sona erdi.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde dün gece saat 22.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, iki genç arasında geçen Cuma günü gerçekleşecek olan nikah, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Erkek tarafı, dün akşam saatlerinde binanın giriş katındaki daireye gelerek, ev eşyalarını geri almak istedi.
ZORLA EVE GİRMEK İSTEDİLER
Kız tarafıyla yaşanan tartışma, erkek tarafının zorla eve girmeye çalışmasıyla tırmandı. Kısa süre içinde tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasında patlak veren kavgada, taraflar birbirlerine saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis müdahalesi sonucunda kavga sona erdi. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı ve taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. (DHA)