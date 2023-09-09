Nişanda ‘şarkı’ kavgası… Damadı dövdüler
Kocaeli'de bir nişan töreninde, çalınan şarkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada damat yaralandı.
Dilovası ilçesinde bulunan Köseler Mahallesi’ndeki düğün salonunda yapılan nişan töreninde davetliler arasında çalınan şarkı konusunda tartışma çıktı.
İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damat Murat T. ile bazı davetliler darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan damat Murat T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Jandarma, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)