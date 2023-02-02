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Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Norveç'in Ankara Büyükelçisi, 'Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin' öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yayınlanma: 14:16 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bunun üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Büyükelçiye, Norveç’in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı. (DHA)

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