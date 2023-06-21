Nuh’un gemisi gibi: Valabi kanguru, makak maymunu…

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi ve yerli türlerin korunması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı türlerde 63 hayvan ele geçirilirken, şüphelilere 1 milyon 990 bin 348 lira para cezası verildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 13 Burma pitonu, 4 tarantula, 12 alageyik, 6 tavus kuşu, 4 fil dişi obje, 2 karaca trofesi, bir valabi kanguru, bir makak maymunu ve değişik türlerde 20 papağana el konuldu.

Uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları belirlenen şüphelilere, 168 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilere ayrıca, yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle ilgili mevzuatlar gereğince 1 milyon 822 bin lira tazminat cezası uygulandı. (AA)

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