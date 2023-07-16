Nur Hayat feci şekilde can verdi, baba-oğul tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde çalışan Nur Hayat Karataş'ın (25) yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi baba- oğul, tutuklandı.

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Menteşe’nin Bayır Mahallesi’nde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde dün saat 09.00’da patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı.

NUR HAYAT, KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Vücudunda 3’üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal’ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ali Babur (63) ile oğlu Akın Babur (30), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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