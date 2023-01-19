Nur topu gibi bir sorunumuz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle, 6 Nisan 2022’de yürürlüğe giren yeni Seçim Kanunu’nun bu seçimde uygulanıp uygulanmadığına dair tartışma alevlendi.

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Meclis Atatürk'e bile fesih yetkisi vermedi

– CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: YSK seçim gününü baz aldığı için yeni Seçim Kanunu uygulanacak Seçim kararı almak için Cumhurbaşkanı, TBMM'yi feshedecek. Gazi Meclis, kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e fesih yetkisi vermedi. Bu tek adam rejiminde, bu yetki var. 18 Haziran'a kadar Meclis çalışacaktı, engelliyorsun. Niye zamanında seçim yapılmıyor, gerekçesini açıklasınlar. 35 gün kala seçime gidiyorsun. Milletin aklıyla alay etmesinler. Millet 14 Mayıs'ta ‘tek adam rejimine yeter' diyecek. Erdoğan ve YSK birlikte Anayasayı çiğneyerek her şeyi yapabiliyorlar. Millet onlara demokrasi, adalet ve Anayasa dersi verecek sandıkta. Aday olsun Erdoğan, milletimizle sandıkta uğurlayacağız.

14 Mayıs seçiminde yeni kanun uygulanır

– Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk: 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde uygulanacak yasa 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Anayasa'nın 67/6 maddesine göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Dolayısıyla 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak bir seçimde yeni Seçim Yasası uygulanır. Seçim sürecinin başladığı tarih değil, seçimlerin yapılacağı gün esas alınır. Erdoğan'ın aday olup olmayacağı konusu ise muhalefetin tutumuna bağlı. Eğer muhalefet destek verirse aday olamaz tartışması ortadan kalkacak. Aksi takdirde de zaten YSK Erdoğan'a bir engel çıkarmayacaktır. Buradaki karışıklık seçim süreci başladığında bir kısım işler eski seçim kanununa göre bir kısmı da yeni seçim kanununa göre yapılacak.

Eski Seçim Kanunu uygulanmak zorunda

– İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Seçim Kanunu sadece seçimin yapılacağı pazar gününü değil, bütün olarak seçim sürecini düzenleyen bir kanundur. Oy verme günü seçim sürecinin içinde sadece bir günü oluşturur. 6 Nisan 2022'de kabul edilen yeni Seçim Kanunu'nun uygulanabilmesi için seçim ilanının 6 Nisan 2023 sonrasında bir tarihte yapılması gerekmektedir. İster Meclis kararıyla, isterse de cumhurbaşkanı kararıyla 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçimin 9 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmesi gerekir. Bu eski seçim kanunlarının yürürlükte olduğu 6 Nisan'dan önceki bir tarihtir ve eski kanunun uygulanması gerekir.

Seçim 1 günlük değil 60 günlük süreçtir

– Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil: 14 Mayısta sandık konuşuluyor. Defalarca söyledik yine söyleyelim; YSK ‘mühürsüz oyları geçerli saymak' tadında bir görev suçu işlemedikçe, Seçim Yasası'nda 6 Nisan 2022'de yapılan değişiklikler, 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkta uygulanamaz. Seçim 1 gün değil, 60 günlük bir süreçtir! Bir Anayasal uyarı daha yapalım, 14 Mayıs olağan seçim takvimi içinde olduğundan, daha önce 2 kez seçilen Tayyip Erdoğan kendi kendine (!) alacağı bir seçim kararıyla 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz. “Ama sistem değişti” yanıtı hukuki bir yorum değil, siyasi bir kıvırmadır.

Yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesidir

– AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 14 Mayıs 1950 günü Türk demokrasi ve siyasi tarihi için bir dönüm noktası. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti. Milletimiz için hayırlı olsun. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğini istirham ediyoruz.