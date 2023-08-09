O teröristin kimliği belli oldu…

Nusaybin’de intihar eden kadın teröristin kimliği belirlendi. 10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan Kader Acar'ın kayyum ve bürokratlara suikast için şehre indiği belirlendi.

Özgür CEBE

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi Nusaybin İlçe Başkanı Bedia Adıgüzel'in evinde gizlenirken ihbar üzerine eve gelen polislere önce ateş eden, yakalanacağını anlayınca üzerindeki el bombasıyla intihar eden kadın teröristin kimliği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi ve alınan parmak izi ve kan örneklerinin eşleşmesiyle teröristin 10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüten Destan Botan kod adlı Kader Acar olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Selahaddin Eyyübi ile Kışla mahalleleri arasındaki Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde silahlı ve teçhizatlı sivil giyimli kadın bir teröristin güvenlik güçlerine ve üst düzey bürokratlara saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair ihbar üzerine 25 Temmuz günü Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekât Polisleri ile Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler ihbara konu adrese kimlik araştırması için gitti.

Kapıyı çalan polislere içeriden önce ateşle karşılık verildi, daha sonra kaçamayacağını anlayan kadın terörist üzerindeki el bombasının pimini çekerek intihar etti. Evde arama yapan polisler, 2 tabanca, 2 adet susturucu, 2 saldırı tipi el bombası, 4 dolu şarjör ve bol miktarda mermi ele geçirdi. MERNİS araştırmasında teröristin gizlendiği evin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin eski İlçe Başkanı Bedia Adıgüzel'e ait olduğu belirlenince Adıgüzel ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

OTOPSİ İLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cenazesi Mardin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen kadın teröristin burada yapılan otopsisi ve ölü muayene raporu ile alınan parmak izi ile kan örneği eşleşmesiyle Şırnak nüfusuna kayıtlı Destan Botan kod adlı Kader Acar olduğu belirlendi. Kadın teröristin 10 yıl önce terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin kampında PKK'nın sözde kadın yapılanması YJA-Star bünyesindeki sözde özel kuvvetler suikast yapılanması içinde eğitim aldığı belirlendi.

UYUYAN SUİKAST HÜCRESİ

Kadın teröristin 2015 yılında Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinde de IŞİD'le mücadele adı altında çatışmalarda yer aldığı, ancak Irak bölgesel Kürt yönetiminin Sincar'ı IŞİD bahanesiyle işgal eden PKK'ya Sincar'ı terk etmesi yönündeki baskı üzerine Kandil Dağındaki terör kamplarına geri döndüğü öğrenildi. Terörist Kader Acar'ın Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara Dağındaki kamplarda da suikast, sabotaj eğitimi aldıktan sonra terör örgütünün şehir merkezlerinde gerçekleştirmek istediği sansasyonel eylemler için YPS adı altında oluşturduğu uyuyan hücrelerden olduğu öğrenildi.

KAYYUM VE BÜROKRATLARA SUİKAST HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

Özel suikast eğitimi alan kadın teröristin yaklaşan yerel seçimler öncesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan sızarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediyelerde kayyum olarak görevlendirilen kaymakam, vali yardımcıları, siyasetçiler ve üst düzey bürokratlara yönelik, yanında bulundurduğu iki ayrı susturucu takılı silahlarla suikast düzenlemeyi planladığı belirlendi. Kadın teröristin üzerinden ele geçen kriptolu örgütsel dokümanların çözümüyle ilgili incelemelerin de devam ettiği bildirildi.