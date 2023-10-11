Odacı daire başkanı ebe şube müdürü oldu

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kamuda ‘ahbap çavuş’ ilişkisinin egemen olduğunu belirterek son atamaları TBMM gündemine taşıdı.

Veli TOPRAK

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hizmetli kadrosunda bulunan Metehan Karataş , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sektörel İzinler Daire Başkanı oldu. Bakanlık Personel Daire Başkanı Necip Gülmüş'ün ebe olan eşi Gülşen Gülmüş de Personel Şube Müdürlüğü görevine getirildi. CHP'li Karasu, “Kamuda liyakat değil partizanlık ve ahbap çavuş ilişkisi egemen” diyerek atamaları TBMM gündemine taşıdı.

ATAMALARIN GEREKÇESİ SORULDU

Bakan Vedat Işıkhan'a, “Bu kişiler atandıkları görev için yeterli şartlara sahip midirler? Atanmanın dayanağı nedir?” diye sordu. Karasu, Karataş için “Stratejik görevleri bulunan daireye yandaş bir atama yapılmıştır” derken ebe olan Gülşen Gülmüş'ün de yeterliliğe haiz olup olmadığının açıklanmasını istedi.

IŞIKHAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

Karataş, Vedat Işıkhan'ın Sosyal Politika Kurulu üyeliğine seçildiğinde, “Her zaman yanımızdaydı, her zaman yanındayız” mesajını paylaşmıştı.