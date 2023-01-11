Odaya kilitlediği eşine 2 gün boyunca dehşeti yaşatan müdür vekili görevden alındı
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin P., odaya kilitlediği eşine 2 gün boyunca dehşeti yaşattı. Evden kaçarak polise sığınan kadının şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti.
Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin P., eşi M.P ile tartıştı.
EVDE 2 GÜN BOYUNCA ŞİDDET
Sabahattin P., iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi.
GÖREVDEN ALINDI
M.P.nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin P.’ye uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı. (DHA)