Oğluna yorgun mermi isabet eden baba isyan etti

Trabzon'da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Alperen yaralandı. Alperen'in babası Şener Yavuz, "Mermi oğlumun omzuna yukarıdan aşağı doğru girdi. Kaburga kemiğinde takılı kaldı. Trabzon'da bu gibi olaylar çok oluyor, halk olarak artık bıktık. Başka çocukların canı yanmasın" dedi.

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Trabzon Uğurlu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz (9), yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Yavuz’un hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MERMİ KABURGASINDA TAKILI KALDI

Oğlu Alperen Yavuzun, annesi Gülsüm Yavuzun yanında vurulduğunu söyleyen baba Şener Yavuz (35), “Annesiyle dolmuştan inmişler. İner inmez 10 metre yürümeden çocuk arkasında bir acı hissetmiş. Annesi elini arkasına atarken kan olduğunu görmüş. Telaşlanıp ambulansı aramışlar ve hastaneye gelmişler. Doktorların söylediğine göre, mermi omzuna yukarıdan aşağı doğru girmiş, kaburga kemiğinde takılı kalmış. Ameliyat oldu, şu anda hayati tehlikesi yok, şükürler olsun ama ölebilirdi de” diye konuştu.

HALK OLARAK ARTIK BIKTIK

Alperen Yavuz’un babası Şener Yavuz (35), “Mermi omzuna yukarıdan aşağı doğru girdi. Kaburga kemiğinde takılı kaldı. Trabzon’da bu gibi olaylar çok oluyor, halk olarak artık bıktık. Silah sesine son verilmesi için illa çocuğumuzun mu ölmesi gerekiyor” dedi.

BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN

Oğlunu vuran kişinin bulunmasını ve yorgun mermi olaylarının son bulmasını istediğini söyleyen Yavuz, “Başka çocuklarımız öldü, artık buna dur dememiz lazım. Toplum olarak hassas olalım ki bunlarla baş edebilelim. Adalet yerini bulsun temennimiz o. Başka çocukların canı yanmasın. Her gün mermi olayı var. Yetkililerden bu konuya el atmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARACIN CAMINI AÇIP MERMİ SAÇMIŞLAR

Emniyet birimlerinin, sorumlu kişi veya kişileri bulmak için soruşturma yürüttüğünü anlatan Yavuz, “Emniyetteki arkadaşlar gerekenin yapılacağını söyledi. İnşallah hak yerini bulur, cezalarını alırlar. Polisin demesine göre konvoydan gelmiş. Bir de aracın camını açıp video çekip sağa sola mermi saçmışlar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor. (DHA)

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